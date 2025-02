PL : Mikel Arteta met la pression sur Liverpool

Vainqueur au bout du suspense sur la pelouse de Leicester ce samedi, Arsenal enchaîne les bons résultats, et profite des contre-performances de Liverpool pour réduire peu à peu le retard qui les sépare du leader incontesté de Premier League cette saison. Le manager des Gunners Mikel Arteta s’est montré combattif, expliquant que «peu importe ce qui se passe ou les difficultés auxquelles nous allons être confrontés, nous allons tenter notre chance jusqu’au bout. L’équipe le veut, on a travaillé pendant sept ou huit mois pour être là. On ne va pas s’arrêter, on va voir jusqu’où on peut aller !»

Un message fort, alors que Liverpool reçoit Wolverhampton ce dimanche après midi dans une rencontre capitale, où les Reds pourraient refaire un écart sécurisant en tête du classement face à un relégable. Arsenal est désormais invaincu lors de ses 15 derniers matchs en Premier League, et doit désormais faire face à une série de matches difficiles avec des rencontres face à West Ham, Nottingham Forest, Manchester United et Chelsea au cours du mois prochain, ainsi que des huitièmes de finale de Ligue des Champions.