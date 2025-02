PL : Mikel Merino sauve Arsenal sur la pelouse de Leicester

Après le match nul surprise de Liverpool cette semaine sur la pelouse d’Everton, les différents concurrents des Reds avaient coché leur match de ce week-end pour frapper fort. En déplacement à Leicester, les Gunners d’Arsenal étaient les premiers à monter au front pour revenir sur leur rival. Mais si leur adversaire du jour n’était que 18e au classement, ce match avait tout du piège pour des Gunners décimés par les blessures dans le secteur offensif. Sans Havertz, Saka, Jesus ou Martinelli, les hommes de Mikel Arteta se sont longtemps cassés les dents sur la défense compacte des Foxes, articulée autour d’un Wout Faes solide dans les duels.

Après avoir longtemps tourné autour du bloc adverse, les Londoniens ont trouvé la faille au bout du bout grâce à un héros inattendu : Mikel Merino. Habituel milieu défensif, le Basque est rentré un cran plus haut à la place de Raheem Sterling, et n’a mis que douze minutes à s’habituer à son rôle d’attaquant. D’abord buteur d’une tête décroisée en pur avant-centre (0-1, 81e), l’ancien joueur de la Real Sociedad s’est offert un doublé quelques minutes plus tard (0-2, 87e), servi au second poteau par Leandro Trossard au bout d’une contre-attaque parfaitement exécutée. Avec ce succès, Arsenal revient virtuellement à quatre points des Reds de Liverpool, qui recevront Wolverhampton ce dimanche.