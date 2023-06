Ligue 1 : le maire d’Ajaccio demande l’annulation du match contre l’OM

La rencontre entre l’AC Ajaccio et l’Olympique de Marseille pourra-t-elle se disputer ce samedi ? Rien n’est encore sûr à l’heure actuelle. Ce vendredi, de violents affrontements, qui ont fait quatre blessés légers, ont éclaté au cœur de la ville corse. La police a notamment été obligée d’intervenir pour calmer la situation. Le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a demandé l’annulation du match comme il a déclaré à l’AFP.

« Demain (ce samedi), il faut annuler le match » et que les supporters marseillais attendus par bateau « ne débarquent pas » afin d’éviter qu’ils « s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre, je le crains, une ampleur incontrôlable. Quand on a un trouble à l’ordre public effectif, d’atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse ».

