La défense engagée de Philippe Diallo envers Didier Deschamps et l’Equipe de France

Depuis plusieurs années, l’Équipe de France ne fait plus rêver les Français. Malgré de belles épopées et des parcours souvent longs en Coupe du monde ou à l’Euro, un véritable désamour envers la bande à Didier Deschamps existe. Lors du dernier rassemblement, cette hostilité sera allée à son paroxysme. Plus ou moins épargnés à Paris, les Bleus ont été copieusement sifflés à Lyon face à la Belgique. En tête de liste, Kylian Mbappé, Didier Deschamps et Bradley Barcola, en raison d’un contexte particulier dans le Rhône, étaient particulièrement ciblés. Pour autant, Didier Deschamps reste le sélectionneur de la France. Critiqué par une grande partie des suiveurs depuis de nombreuses années, le tacticien avait prolongé son contrat jusqu’en 2026 à la suite de la défaite en finale de Coupe du monde au Qatar. Le maintien de son poste réside également dans la proximité que l’ancien milieu de terrain entretient avec sa hiérarchie.

Très proche de Philippe Diallo, le champion du monde 98 a noué une relation de confiance avec le patron de la FFF. Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à réitérer sa confiance à l’égard du sélectionneur dès qu’il en a l’occasion. C’est aussi ce qu’il a fait ce lundi dans les colonnes de L’Équipe. Interrogé sur les prestations maussades de l’EDF, Philippe Diallo a expliqué qu’il était en totale désaccord avec les détracteurs de l’équipe de France : «je ne partage pas du tout cette analyse. On a fait une demi-finale de l’Euro, deux ans après une finale de Coupe du monde, nos résultats dans la durée sont exceptionnels. J’ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l’Euro, il est venu aussi devant le comité exécutif. Et le mot qui est revenu en conclusion, c’est le terme d’oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l’équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l’oxygène. Ce qui a été fait avec des nouveaux joueurs (Olise, Koné, Badé) en septembre.»

Philippe Diallo pas inquiété par l’équipe de France

Certes, Didier Deschamps a fait appel à de nouveaux joueurs lors du dernier rassemblement. Pourtant, certains joueurs ont été oubliés de la liste du sélectionneur français alors que certaines présences ont interpellé. Outre ces choix qui sont critiqués, le jeu est l’un des griefs retenus contre l’ancien entraîneur de l’OM. Battus sévèrement par l’Italie et fébriles contre la Belgique malgré la victoire, les coéquipiers de Bradley Barcola ne brillent pas. Pourtant, Philippe Diallo n’est pas inquiet : «des signaux d’alerte ? Non. On savait que ces matches de septembre seraient compliqués car on jouait des adversaires de haut niveau, l’Italie (1-3, le 6 septembre), la Belgique (2-0, le 9 septembre) et qu’il fallait introduire des joueurs jeunes. (…) Je n’ai pas senti à l’Euro un groupe qui se désagrégeait. Aujourd’hui, on s’inscrit dans le cycle de la Coupe du monde dans deux ans. L’objet du sélectionneur est de commencer à préparer l’équipe qui sera la plus compétitive pour cette épreuve.»

Pour finir, le président de la FFF a encore tenu à défendre son sélectionneur face aux questions insistantes de nos confrères. Interrogé sur une éventuelle prolongation de son coach, Philippe Diallo a affirmé que cela n’était pas à l’ordre du jour. L’occasion pour ce dernier de conforter à nouveau DD dans sa position : «ce n’est pas mon sujet immédiat. Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l’histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu’à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes. (…) Il y a une forme d’injustice. J’entends des commentaires alors même qu’il devrait jouir plutôt d’une forme de gratitude par rapport à ce qu’il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. Chapeau bas. Il a pleinement rempli sa mission et a une forte détermination pour la poursuivre.» Vous l’aurez donc compris, Didier Deschamps est loin d’être en danger pour son poste de sélectionneur des Bleus.