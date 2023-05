PSG : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des 5 grands championnats

La suite après cette publicité

Ce samedi, le PSG est en piste à Strasbourg pour aller chercher son onzième titre de champion de France. En difficulté face à des Strasbourgeois résistants à domicile, les Parisiens s’en sont remis au génie de Lionel Messi pour débloquer la situation. Trouvé par Mbappé à l’heure, le champion du monde argentin a trompé un Sels en forme ce soir. L’occasion pour l’ancien du Barça d’inscrire son seizième but de la saison en Ligue 1.

Plus que ça, il s’agissait du 496e but du septuple Ballon d’Or dans les cinq grands championnats. Un record qui lui permet de passer devant Cristiano Ronaldo pour devenir le meilleur buteur de l’histoire dans les cinq grands championnats. Un nouveau palier franchi mais surtout une nouvelle pièce dans le distributeur du débat du plus grand joueur de tous les temps.

