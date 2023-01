Olympiakos : Hwang Ui-Jo déjà sur le départ

C’est ce qu’on appelle un flop. Transféré en toute fin de mercato de Bordeaux à Nottingham Forest, l’attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo avait été prêté dans la foulée à l’Olympiakos en Grèce (qui a le même propriétaire). Mais depuis rien ne va pour l’ancien buteur bordelais qui n’a pas inscrit le moindre but dans sa nouvelle équipe en 12 matches joués. Pire encore, il a également perdu sa place de titulaire en sélection lors du Mondial.

Selon nos informations, l’Olympiakos ne veut déjà plus de lui et devrait casser son prêt. Nottingham Forest est aussi vendeur, et l’attaquant plaît beaucoup en MLS, du côté de Minnesota qui a fait une offre. Le club américain avait déjà fait une proposition d’un peu plus de 3,5 millions l’été dernier à Bordeaux, mais le joueur voulait l’Europe. En Asie, c’est le club japonais du Vissel Kobe, où joue notamment Iniesta, qui a aussi entamé des discussions.

