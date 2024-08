Lille : Olivier Létang dresse un bilan plus que satisfaisant du mercato

Invaincu depuis la reprise du championnat de France (2 matchs, 2 victoires), Lille tentera la passe de trois à l’occasion du choc comptant pour la 3e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, dimanche soir à Pierre-Mauroy (20h45). En attendant, le président des Dogues, Olivier Létang, était présent en conférence de presse pour présenter ses dernières recrues à savoir Marc-Aurèle Caillard, Matias Fernandez-Pardo et Mitchel Bakker. Au passage, le dirigeant nordiste en a profité pour dresser un bilan du mercato du LOSC qu’il estime plus que satisfaisant.

«On a les joueurs que l’on voulait, on a le groupe que l’on voulait. Un mélange entre jeunesse et expérience. C’est un groupe, avec des garçons que l’on garde, ce n’est peut-être pas suffisamment abordé. On a fait ce qu’on voulait, en gardant les joueurs que l’on voulait, malgré les sollicitations», a exprimé le patron du LOSC, ce samedi.