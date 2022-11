Fulham - Manchester United : les compositions officielles

Les Red Devils espèrent se relancer à Craven Cottage. Après cinq matches sans défaite en Premier League, Manchester United, 5e avec 23 points et à trois longueurs du top 4, a chuté sur la pelouse d'Aston Villa (3-1) le week-end dernier et tentera de renouer avec le succès ce dimanche pour son dernier match avant la Coupe du Monde. Néanmoins, Fulham, promu cette saison, se trouve à une belle neuvième place avec 19 unités et connaît une dynamique semblable aux hommes d'Erik Ten Hag puisqu'après quatre matches sans revers, les Cottagers se sont inclinés face à Manchester City au bout du temps additionnel. La rencontre sera à suivre en direct commenté à partir de 17h30.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Erik Ten Hag doit notamment composer sans Cristiano Ronaldo, malade, Sancho et Antony, encore blessés. Le technicien néerlandais aligne donc un 4-3-3 avec un milieu Casemiro-Eriksen et Bruno Fernandes en pointe haute tandis que Rashford et Elanga débutent sur les ailes et seront chargés d'accompagner Martial, seul en pointe. Du côté de Fulham, Marco Silva est toujours privé de sa principale arme offensive : Aleksandar Mitrovic. Le Serbe, auteur de 9 buts en 12 matches, est toujours blessé. Carlos Vinicius assure donc l'intérim en attaque tandis qu'Andreas Pereira, ancien Red Devil, démarre en milieu offensif et tentera de le servir dans les meilleures conditions.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : De Gea - Malacia, Lindelöf, Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes - Rashford, Martial, Elanga

Fulham : Leno - Reid, Diop, Ream, Robinson - Cairney, Palhinha - Wilson, Pereira, Willian - C. Vinicius