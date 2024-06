CAN 2025 : la date du tirage au sort est connue

Si la CAN 2023 s’est clôturée il y a six mois avec le sacre de la Côte d’Ivoire, les sélections africaines se projettent déjà sur la suite et la prochaine édition qui aura lieu au Maroc. En attendant de régler la question de la date (on penche vers un report en décembre 2025 en raison de la Coupe du monde des clubs de la FIFA), la CAF a annoncé ce jeudi la date officielle du tirage au sort des qualifications : le 4 juillet prochain.

«La course vers la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 sera officiellement lancée le jeudi 4 juillet 2024 avec le tirage au sort des éliminatoires de ladite compétition, à Johannesburg en Afrique du Sud. Le tirage au sort sera effectué dans les studios de SuperSport à 14h30 heure locale (15h30 heure du Caire, 12h30 GMT). 48 nations, dont les quatre vainqueurs du tour préliminaire (Tchad, Eswatini, Liberia et Soudan du Sud), seront réparties en 12 groupes de quatre équipes. Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, figure en tête de liste des nations confirmées pour ce tirage au sort (…)

Le coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 est prévu pour septembre 2024. Seules 23 équipes seront qualifiées pour la CAN 2025. Ces nations rejoindront le Maroc, qui est d’ores et déjà qualifié en tant que pays hôte», peut-on lire dans le communiqué.