Real Madrid : Sergio Ramos fier d'être mentionné par France Football

Au fur et à mesure des années, France Football s'est créé une très bonne réputation dans le monde du football. Et la création du Ballon d'Or France Football pour désigner le meilleur joueur de chaque saison, où le simple fait de faire partie des nommés peut être considéré comme un accomplissement de carrière, semble avoir tout particulièrement aidé.

Si bien que l'hebdomadaire est suivi par certains joueurs, dont Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid a d'ailleurs réagi à un tweet du média envers sa communauté où il s'agissait de dire si l'Espagnol pouvait être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. « Le fait que France Football pose juste la question me rend fier », a-t-il répondu. Une question qui précédera peut-être l'obtention de la plus belle récompense individuelle.

Just @francefootball asking makes me proud. 😀 https://t.co/rYLCQEOxTU