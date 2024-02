Vidéo : l’incroyable raté d’un influenceur après un rush solitaire d’Eden Hazard

Eden Hazard a encore refoulé les pelouses. Après un retour sur le pré avec le Variété Club de France en octobre dernier durant lequel le Belge est apparu en jambes, ce dernier était de retour à l’occasion du « Match for Hope », qui se déroule actuellement au stade Ahmad Bin Ali au Qatar. Une rencontre au cours de laquelle l’ancien de Chelsea a pu croiser le fer avec Didier Drogba et Kaka. Ces deux se sont d’ailleurs illustrés avec une action de grande classe conclue par l’attaquant ivoirien.

De l’autre côté, l’équipe d’Eden Hazard était entrainée par Arsène Wenger et le néo-retraité faisait équipe avec Roberto Carlos, David Villa mais aussi Speed. Alors qu’il s’était mis en lumière quelques minutes auparavant avec un tacle assassin sur Kaka, ce célèbre fan de Cristiano Ronaldo a continué sur sa lancée en ratant une énorme occasion. Après un incroyable rush solitaire de Hazard, le Youtuber se retrouvait face au but vide. Pourtant, il a totalement raté le ballon et ces images devraient faire le tour du monde. En attendant, Hazard confirme qu’il est encore en forme malgré sa récente retraite.