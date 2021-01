OL : Rudi Garcia s'exprime sur un possible retour de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Invité à s'exprimer face aux médias avant la réception des Girondins de Bordeaux vendredi au Groupama Stadium, Rudi Garcia a évoqué un autre sujet au cœur de l'actualité lyonnaise : Karim Benzema. Récemment, l'ancien agent du joueur Karim Djaziri, expliquait que l'attaquant du Real Madrid ne fermait pas la porte à un retour dans on club formateur. Ce qui réjouit évidemment l'entraîneur lyonnais même si ce dernier a préféré nuancer les propos tenus par Djaziri.

« Si je blaguais, je dirais que c'est l'ex-agent de Karim (Karim Djaziri, ndlr) qui a dit ça. Ce n'est pas Karim qui parle. On ne peut pas donner une grande crédibilité à ça. C'est un ancien lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde. Ce serait fantastique que Karim remette le maillot de l'OL un jour mais on n'est pas dans les supputations, "machin ou le concierge de son immeuble a dit ça". Ce qui est sûr, c'est qu'il envoyé un message à Tino Kadewere avant le derby, ça c'est super parce que Karim est l'idole de Tino. J'ai trouvé ça super. S'il n'est plus très bien au Real, il n'y pas de problème, » a ainsi confié Garcia.