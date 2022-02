Tony Chapron et l'arbitrage du PSG

Consultant pour le Late Football sur Canal + Sport, Tony Chapron, ancien arbitre international français, s'est exprimé sur la polémique au sujet de l'arbitrage du Paris SG depuis ce samedi et la défaite à Nantes (3-1, 25e journée de Ligue 1).

«Le PSG ne supporte pas de perdre. Ils sont dans la frustration. Quand on regarde leurs six cartons à Nantes, et pas dix comme le dit Verratti, ce sont des cartons d'énervement. Quand ils sont en difficulté, ils s’énervent. Ils ne sont pas habitués à perdre», a-t-il lancé. Pas sûr que la bande à Verratti apprécie...