Les raisons de la rage du PSG envers les arbitres

La suite après cette publicité

« Juste, je veux rajouter quelque chose. Comment s’est possible de prendre dix cartons jaunes et de pas pouvoir parler à l’arbitre. On veut avoir des explications et c’est toujours, on peut pas parler avec l’arbitre, on peut pas parler avec l’arbitre, c’est le seul match, le seul arbitre où les choses se passent comme ça. On prend dix cartons jaunes, là c’est penalty, c’est aussi carton jaune. Un moment donné il faut aussi que les arbitres prennent leurs responsabilités parce que je pense que là on s’est fait chier dessus avec les arbitres... ». Après la défaite parisienne, Marco Verratti a fait savoir qu'il était particulièrement agacé par l'arbitrage de Mikael Lesage.

Dans le même temps, en zone mixte, Leonardo tenait des propos similaires : « il n'a même pas sifflé la faute sur Kylian. Il met rouge à Appiah et a dit que la VAR ne fonctionnait pas et après elle refonctionnait. Le penalty sur Kylian c'est Appiah et il n'y a pas de deuxième jaune ». Vous l'aurez compris, du côté de Paris, on l'a très mauvaise avec l'arbitrage, et ça ne date pas de ce duel face aux Canaris.

Plusieurs raisons d'être agacés

Ce lundi, le quotidien Le Parisien dévoile les raisons de cette colère. Ce qui irrite les Parisiens, en plus de décisions considérées comme douteuses, c'est notamment de ne pas pouvoir discuter avec l'arbitre. Une attitude trop autoritaire de l'arbitrage donc, et des hommes au sifflet qui refusent de discuter avec les Parisiens. Il existe aussi un certain énervement en raison du manque de protection pour les joueurs vedettes, qui peuvent être fauchés sans trop de risque de sanction par les joueurs rivaux.

De quoi susciter un certain ras-le-bol dans les rangs parisiens, alors que le journal rappelle certains évènements qui se sont produits plus tôt dans la saison, à l'image de la façon dont s'était emporté Mbappé face à Lesage déjà il y a un mois : « vous ne savez même pas arbitrer ici ! Toujours pareil dans cette ligue ! ». Le quotidien L'Equipe lui précise que fin novembre, le PSG avait écrit à Pascal Garibian (directeur technique de l'arbitrage), et si ce dernier avait ouvert la porte à une rencontre entre les deux parties, elle ne s'est toujours pas produite... Autant dire que Leonardo et ses hommes ne laisseront rien passer à l'arbitre lors des prochains matchs...