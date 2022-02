Nantes - PSG : Leonardo dézingue totalement l'arbitrage

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse du FC Nantes au terme d'un match fou (3-1). Si les Parisiens n'ont pas réalisé un match catastrophique, ils se sont heurtés à des Canaris totalement déchaînés. Pour autant, il y a eu quelques situations litigieuses qui ont particulièrement agacé le camp francilien. Marco Verratti notamment a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage de Mikael Lesage avant que son directeur sportif Leonardo lui emboîte le pas.

S'il est conscient que le succès des Nantais est mérité, le Brésilien a trouvé que le match n'a pas été contrôlé par l'arbitre du soir. «Je vais essayer d'être calme, je vais essayer de respirer. Ce n’est pas le fait de perdre, on peut perdre. Nantes méritait de gagner et ils ont gagné. Je pense que c'était un match difficile pour nous. On savait qu'on était attendu après avoir bien fait en Ligue des Champions. On est l'équipe à battre et même un peu plus vu qu'on sort d'un bon match. Je pense que l'arbitre le sait, je ne veux pas juger la personne» a-t-il commencé au micro de Canal +.

Un match qui n'a pas été contrôlé

Leonardo a ensuite décidé de dégoupiller en mettant en avant notamment un tacle autoritaire de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé qui aurait pu valoir rouge et qui n'a pas été sanctionné à la 37e minute de jeu : «depuis le début le match est physique et il faut gérer le match. Le 2-0 était mérité, mais après le match n'était plus contrôlé. Même pas rapport à Nantes. Contre nous et contre Nantes, c'était un match sans contrôle. Après tu risques d'avoir des joueurs dehors sur blessure pour trois mois comme Kylian (sur l'intervention de Nicolas Pallois ndlr) comme on a eu pour Neymar ou Wijnaldum. Ensuite, il y a eu une minute de temps additionnel et ça a été sifflé quatre minutes après pour le penalty.»

Toujours aussi excédé, Leonardo a aussi appuyé le fait que Dennis Appiah a flirté longtemps avec le carton rouge sans le recevoir : «il n'a même pas sifflé la faute sur Kylian. Il met rouge à Appiah et a dit que la VAR ne fonctionnait pas et après elle refonctionnait. Le penalty sur Kylian c'est Appiah et il n'y a pas de deuxième jaune. On n'a pas gagné, mérité pour Nantes, ils ont bien joué. Je suis content pour Kombouaré. Pour la gestion du match ça me gêne en revanche.» Un message clair et précis de Leonardo contre l'arbitrage de ce match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Contre Saint-Étienne samedi prochain, l'homme en noir risque bien d'être fortement scruté ...