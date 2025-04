PFC : l’énorme craquage de Kolodziejczak contre l’arbitrage

Ce samedi soir, le Paris FC affrontait Grenoble dans le sprint final pour la course à la montée. Les hommes de Stéphane Gilli ont su s’imposer non sans mal grâce à des buts de Chergui et Hamel. Mais les Franciliens auraient pu bénéficier d’un penalty dans cette rencontre. Après le match, l’ancien stéphanois Timothée Kolodziejczak s’est expliqué au micro de beIN Sports a eu tenu des propos très forts contre l’arbitrage. Et il risque gros après ces propos.

« On a du caractère, je ne sais pas si on se fait peur, mais on dérange. Les arbitres sont contre nous à chaque fois depuis le début de saison, il faut arrêter. Ils sont incompétents, ils sont nuls. On a fait le match qu’il fallait. Il y a penalty, tout le monde l’a vu. Même le défenseur dit qu’il y a penalty. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense qu’on dérange, mais on sera là jusqu’au bout, croyez-moi !», a-t-il ainsi lancé.