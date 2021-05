ASM - PSG : la réaction à chaud d'Aurélien Tchouaméni

Opposée au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France ce mercredi soir, l'AS Monaco n'a pas réussi à battre l'ogre parisien (0-2) à Saint-Denis. Après la défaite, Aurélien Tchouaméni a tenté d'expliquer les raisons de cette désillusion. Et pour l'ancien élément des Girondins de Bordeaux, le club de la Principauté a notamment manqué d'expérience.

La suite après cette publicité

«Je ressens de la frustration aujourd’hui. On avait à cœur de gagner cette finale. Aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Nous, on a un groupe jeune, c'est déjà bien de faire une finale à cet âge-là, on espère qu’on va réussir à gagner ce trophée prochainement. On manque d’expérience. Le PSG, c'est le niveau Ligue des Champions. Nous, on veut jouer en Ligue des champions l'année prochaine. À ce niveau, ça se paye directement les erreurs. Ce match va nous faire apprendre. C'est bien, on peut qu’aller de l'avant on va devoir faire le job ce week-end déjà.», a lâché le milieu de terrain de 21 ans sur France 2.