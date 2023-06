PSG : l’aventure contrastée de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

M.Ligue des Champions a failli à sa tâche. Après seize et belles années du côté du Real Madrid, Sergio Ramos débarque dans la capitale française à l’été 2021. L’Espagnol est présenté en grande pompe au public du Parc des Princes aux côtés de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma pour ne citer qu’eux. SR4 arrive libre, avec l’étiquette de l’un des meilleurs défenseurs centraux de la dernière décennie et surtout 4 Ligue des Champions remportées avec le Real Madrid. Orphelin de Thiago Silva parti à Chelsea, le PSG mettait donc l’un main sur un défenseur d’expérience, leader sur le terrain et dans les vestiaires. Mais son aventure parisienne démarre sur de fausses notes, fragilisée par un physique qui l’empêche d’évoluer à son meilleur niveau. L’Espagnol a passé la quasi-intégralité de sa première partie de saison parisienne à l’infirmerie à cause de pépins physiques à répétition. Un peu à l’image de Lionel Messi, Sergio Ramos retrouve des couleurs lors de son second exercice.

Un goût d’amertume pour SR4

Débarrassé de ses problèmes physiques, Sergio Ramos effectue une préparation complète avec le PSG. Le défenseur central profite du manque de profondeur de l’effectif parisien en défense pour se faire une place de choix aux côtés de Marquinhos et Kimpembe, avant que ce dernier ne se blesse. Si Ramos n’a plus ses jambes d’antan, le joueur de 37 ans compense avec sa malice, son sens du placement et de l’anticipation. Il devient un élément clé du système à 3 défenseurs de Christophe Galtier avec 45 matchs disputés toutes compétitions confondues. Réputé pour être un danger permanent en attaque, Ramos inscrit 6 buts sous le maillot parisien lors de ses deux saisons parisiennes. Dont le dernier face à Clermont (2-3). Et comme un symbole, c’est à la 16ème minute que Ramos, buteur de la tête, rend le plus bel des hommages à son compatriote Sergio Rico.

Vers une retraite dorée ?

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos n’est pas prolongé par le PSG. « Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club », a écrit le PSG dans un communiqué avant que le président Nasser Al-Khelaïfi ne rende hommage à cette légende du football. «Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous». Quid désormais de son avenir à 37 ans ? Et bien d’après les derniers échos en Espagne, SR4 n’aura aucune difficulté à trouver un point de chute. Selon les informations de Defensa Central, l’entourage de Sergio Ramos négocie depuis des mois avec un club d’Arabie saoudite. Il pourrait même rejoindre son désormais ex-coéquipier Lionel Messi qui s’apprête à rejoindre Al-Hilal selon nos informations.. Le club saoudien est prêt à signer Sergio Ramos pour 30 millions d’euros nets par saison. A moins que ce dernier ne choisisse de rejoindre Cristiano à Al Nassr où son profil est étudié avec attention. Quoiqu’il arrive, Sergio Ramos peut tirer sa révérence en Europe avec le sentiment du devoir accompli et une armoire à trophée bien remplie.