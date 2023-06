PSG : la nouvelle destination de Sergio Ramos se précise

La suite après cette publicité

Alors que la question d’une prolongation avait pourtant été évoquée ces dernières semaines, Sergio Ramos quittera finalement le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, date à laquelle son contrat prendra fin. «Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. (…) Le Paris Saint-Germain lui souhaite très sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière», pouvait-on lire sur le média officiel du club.

Après avoir porté le maillot parisien à 54 reprises en deux saisons, Sergio Ramos va donc quitter le club de la capitale avec deux Championnats de France ajoutés à son palmarès déjà bien fourni, en plus d’un Trophée des Champions soulevé l’été dernier. L’option de voir le défenseur espagnol rester à Paris était devenue une option en cette fin de saison, mais l’entourage de Ramos et le PSG n’ont pas trouvé d’accord pour reconduire l’expérience. Sans doute en raison d’une belle offre étrangère proposée à l’ex-Madrilène.

Un salaire de 30 millions d’euros nets par saison

Selon les informations de Defensa Central, l’entourage de Sergio Ramos négocie depuis des mois avec un club d’Arabie saoudite, la destination à la mode cet été, qui lui a déjà présenté une offre en début d’année. En effet, Al-Hilal, également dans la course pour faire venir Lionel Messi, est prêt à signer Sergio Ramos pour 30 millions d’euros nets par saison. Le contrat serait pour une durée minimum de deux saisons, avec plusieurs avantages fiscaux. Le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, étudie également son profil, mais Al-Hilal serait en pôle position.

Cet été, l’Arabie saoudite s’annonce comme la nouvelle destination tendance des joueurs en fin de carrière. Comme Karim Benzema et Lionel Messi, de nombreux joueurs ont été sollicités, à l’instar d’Eden Hazard et Sadio Mané, comme nous l’avions révélé. Et le prochain pourrait donc être Sergio Ramos désireux de continuer à jouer. «Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d’autres couleurs, mais d’abord, pour la dernière fois : Allez Paris», a-t-il lâché lors de l’annonce de son départ du PSG.