Les invincibles de cette première partie de saison

AC Milan ( Serie A , Italie) : s'il y a bien une équipe qui a fait forte impression ces derniers mois de l'autre côté des Alpes, c'est bel et bien l'AC Milan. Entraînés par Stefano Pioli, les Rossoneri trônent en tête du championnat italien avec un bilan de dix victoires et quatre nuls. Très intéressants dans le jeu, ces derniers ont pu compter sur un grand Zlatan Ibrahimovic, auteur de 10 buts en Serie A. De belles performances de la part du club lombard, qui a aussi décroché son billet pour les seizièmes de finale de Ligue Europa.

Sporting CP ( Liga NOS , Portugal) : à la recherche d'un titre de champion du Portugal depuis 2002, le Sporting CP a démarré du bon pied sa saison 2020/21. Avec un Pedro Gonçalves très inspiré (10 buts en Liga NOS), le club lisboète n'a concédé que deux nuls pour neuf succès. Mais surtout, l'équipe entraînée par Rúben Amorim a beaucoup fait trembler les filets (26 buts marqués), elle qui a la deuxième meilleure attaque du championnat après le FC Porto. Les Leões rugissent depuis plusieurs mois et espèrent encore le faire.

Olympiakos (Super League, Grèce) : présent dans le groupe de l'OM en Ligue des Champions (1-0, 1-2), l'Olympiakos a fait mieux que le club phocéen en terminant troisième pour filer en Ligue Europa. Mais en championnat, Mathieu Valbuena et ses coéquipiers ont quasiment tout écrasé sur leur passage (10 succès, 2 nuls). Avec la meilleure attaque (33 buts inscrits) et la meilleure défense (5 buts encaissés), le club du Pirée a réalisé une première partie de saison quasi-parfaite, avec notamment un 6-0 infligé à Lamia le 13 décembre ou encore ce 5-1 face à Larissa sept jours plus tard.