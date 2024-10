Chelsea : Stamford Bridge au coeur d’une nouvelle guerre entre Todd Boehly et Behdad Eghbali !

Successeur de l’oligarque russe Roman Abramovich en mai 2022, après avoir racheté Chelsea aux côtés de son consortium d’investisseurs pour environ 4,5 milliards d’euros, l’homme d’affaires américain, Todd Boehly se retrouve aujourd’hui au cœur d’une lutte de pouvoir avec les copropriétaires des Blues, Clearlake Capital. Dernièrement, Bloomberg affirmait, à ce titre, que la relation entre Todd Boehly et Behdad Eghbali, figure centrale de Clearlake Capital, aurait atteint un point de rupture et que les deux hommes d’affaires seraient désormais prêts à acheter les actions de l’autre afin de prendre le contrôle. Une lutte de pouvoir symbolisée par la divergence existante quant au futur stade des Blues.

Ce dimanche, The Sun affirme ainsi que Behdad Eghbali ambitionne de rester à Stamford Bridge et d’augmenter la capacité du stade à 55 000 personnes. Coût total de la rénovation ? 1,5 milliard de livres sterling (soit 1,8 milliard d’euros). Un projet bien différent de celui défendu par Boehly, qui espère un nouveau terrain de 60 000 places à proximité d’Earl’s Court. Reste désormais à savoir qui remportera la bataille du conseil d’administration et pourra alors enclencher le processus…