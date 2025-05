L’inattendu rebondissement de Conte rebat les cartes sur le banc de la Juventus

L’Italie a les yeux tournés vers la finale de Ligue des Champions où l’Inter peut devenir le premier représentant national à remporter la compétition depuis… l’Inter en 2010. Cette finale face au PSG concerne surtout les Nerazzurri car pour le reste du pays, on regarde plutôt les affaires nationales et la préparation de la prochaine saison. À ce propos, l’actualité a connu pas mal de remous ces dernières heures car l’avenir d’Antonio Conte a une incidence sur d’autres dossiers.

Si Naples parvient en effet à conserver le coach qui lui a permis de remporter le 4e scudetto de son histoire vendredi dernier, le jeu de dominos se met en place. La porte se ferme pour Massimiano Allegri mais ce dernier est bien parti pour trouver un nouveau poste. Ou plutôt revenir sur un banc qu’il connaît bien. Le technicien de 57 ans est en passe de boucler un accord avec l’AC Milan qu’il a déjà entraîné entre 2010 et 2014. Vincenzo Italiano reste donc à Bologne. Il a prolongé jusqu’en 2027.

Tudor encore à la Juve la saison prochaine ?

Conte était lui annoncé très proche de la Juventus et ce revirement de situation sourit pour le moment à Igor Tudor. Sous contrat jusqu’en 2026, le Croate sera sur le banc de la Vieille Dame pour la Coupe du Monde des Clubs (15 juin - 13 juillet) et pourrait poursuivre l’aventure encore un peu plus longtemps, alors que son avenir semblait jusqu’ici condamné une fois la nouvelle compétition de la FIFA terminée. D’après la Gazzetta dello Sport, l’ancien entraîneur de l’OM a convaincu sa direction sur pas mal de paramètres en cette fin de saison.

Grâce à une moyenne de 2 points par match, il est parvenu à qualifier les Bianconeri en Ligue des Champions et son travail basé sur l’exigence est salué en interne. Les supporters l’apprécient également. Ils voient en lui une ADN juventina, lui qui a porté les couleurs du club entre 1998 et 2007. Il a même abordé le mercato dernièrement parlant de « 2-3 joueurs ciblés, importants, qui peuvent apporter quelque chose de plus à l’équipe. » La piste Roberto Mancini n’est pas complètement écartée non plus, lui qui a été devancé par Tudor au printemps mais Conte a rebattu les cartes des bancs de Serie A.