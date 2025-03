Le successeur de Thiago Motta a dit oui à la Juventus

L’avenir de Thiago Motta ne fait plus de doute en Italie. L’entraîneur italo-brésilien sera remercié dans les prochains jours, après la prochaine rencontre face au Genoa. Même une victoire samedi prochain ne lui garantit pas de conserver son poste, à en croire les propos de La Gazzetta dello Sport ce matin. Les 7 buts encaissés lors des deux dernières défaites contre l’Atalanta et la Fiorentina, l’élimination en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, plus le risque de ne pas se qualifier à la prochaine C1, et les tensions dans le vestiaire ont fini de sceller son sort.

Cristiano Giuntoli avait pourtant fait illusion après la déroute à Florence en soutenant publiquement son technicien. «Avançons ensemble. Avec Motta ? Bien sûr.» Un discours de façade comme souvent dans ce genre de situation. Le directeur sportif avait en réalité déjà entamé ses prospections pour la suite et tout semble être bouclé désormais. Selon les informations du quotidien au papier au rose, Roberto Mancini a accepté d’occuper le banc de touche pour la fin de saison. Il s’apprête à signer un contrat de 4 mois, renouvelable en fonction des résultats obtenus.

Mancini pourrait rester à plus long terme

L’ancien sélectionneur, champion d’Europe en 2021 avec le Squadra Azzurra, dirigera aussi la Vieille Dame à la Coupe du Monde des clubs prévue cet été et où il faudra affronter Manchester City, le Wydad Casablanca et Al Ain FC. La poursuite de son mandat dépendra de cette compétition, et des derniers matchs de cette saison en Serie A. Il pourrait même avoir une prolongation automatique de son contrat en cas de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Les Bianconeri occupent actuellement la 5e place de Serie A, un point derrière Bologne, dernier qualifié virtuel pour la C1.

L’objectif est donc loin d’être inatteignable. Pour La Gazzetta, la venue de Mancini est quasiment bouclée, car elle est plébiscitée par une majorité en interne, même si la piste menant à Igor Tudor a aussi ses arguments. L’ancien coach de l’OM est toujours bien placé dans la short-list, d’autant qu’il couterait moins cher que son concurrent direct précise Le Corriere dello Sport, mais il semble avoir une longueur de retard sur Mancini. Ce dernier effectuerait un retour par la grande porte en Italie. Son départ précipité de la sélection après avoir manqué la qualification pour le Mondial au Qatar, et pour filer en Arabie saoudite peu de temps après avait été mal perçu.