Juventus Turin : Igor Tudor en pole position pour remplacer Thiago Motta

Thiago Motta est en grand danger. Arrivé sur le banc de la Juventus Turin à l’été 2024 après un passage plus que convaincant du côté de Bologne, le technicien italien de 42 ans ne connaît pas la même réussite dans le Piémont. Malgré un départ globalement loué, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est désormais largement critiqué.

Et pour cause. Après 29 journées, la Juve ne pointe qu’au 5e rang de Serie A et compte un point de retard sur les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. Une compétition que la Vieille Dame a d’ailleurs quitté après une double confrontation ratée face au PSV. Pour ne rien arranger, le club turinois a également pris la porte en Coupe d’Italie. Autant de déconvenues fragilisant la position du coach transalpin.

Motta discuté, Tudor en approche ?

Dans cette optique, la Juve continue d’ailleurs de discuter de la position de Thiago Motta en interne et considère le match face au Genoa, qui se déroulera le 29 mars prochain, comme décisif. En effet, une défaite pourrait entraîner le limogeage du natif de São Bernardo do Campo, à l’heure où le board turinois considère que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est essentielle.

Dès lors, en cas d’éviction (une issue qui coûterait environ 15 millions d’euros à la Juve), Igor Tudor serait le principal favori pour prendre la relève selon les dernières informations de Relevo et Fabrizio Romano. Si le nom de Roberto Mancini avait notamment été évoqué, c’est bien l’ancien coach de l’OM et de la Lazio qui tient la corde. Réputé pour son exigence et son jeu offensif, le Croate de 46 ans plaît particulièrement aux hautes sphères turinoises. Thiago Motta le sait, il est plus que jamais sous pression…