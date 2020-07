Christian Gourcuff donne des nouvelles du mercato nantais

Avec deux recrues officialisées (Jean-Charles Castelletto en provenance de Brest et Pedro Chirivella de Liverpool), le FC Nantes a déjà un peu avancé sur son mercato mais ce n'est pas terminé. Le club cherche encore un attaquant et un latéral car la défense avait été handicapée la saison passée par les nombreuses blessures. Lors d'un point presse organisé à Annecy où les Canaris sont en stage et rapporté par Ouest France, Christian Gourcuff a évoqué le mercato.

«Un latéral ? Nous réfléchissons à enrichir le groupe mais on a aussi des solutions en interne. On a Fabio qui est aussi à l’aise à droite qu’à gauche, Jean-Charles peut dépanner aussi sur le côté. Évidemment, il ne faut pas que ce soit comme l’année dernière où l’on avait quatre blessés en défense… Après, ça n’empêche pas qu’on réfléchisse à des renforts mais on ne veut pas faire n’importe quoi dans les choix. (...) Certains joueurs vont partir. Après il faudra voir les joueurs qui sont moins titulaires, tout se discute. Il faut que les joueurs soient heureux, si les joueurs font la tête… Il faut que le club y trouve aussi son intérêt parce qu’on ne peut pas laisser partir des joueurs sans trouver un équilibre financier. » Le FC Nantes doit notamment prêter quelques jeunes éléments avant la fin du mercato.