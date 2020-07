Le nouveau maillot domicile du Barça 2020-2021 entre en scène !

Alors que la Liga est en train de lui échapper et que le manque de temps de jeu d'Antoine Griezmann agite la presse catalane, le FC Barcelone va peut-être pouvoir se changer les idées avec le lancement de son nouveau maillot domicile conçu par son équipementier Nike, qui enchaîne les sortie de nouveaux maillots depuis une semaine avec notamment celui de Chelsea ou encore de l'Atletico de Madrid.

La suite après cette publicité

Conçu initialement pour la saison 2020/2021, ce nouveau maillot du FC Barcelone, qui renoue avec des symboles forts du club, pourrait être porté dès le derby contre l'Espanyol Barcelone, prévu le 8 juillet prochain au Camp Nou.

Le retour du jaune/or et des bandes verticales

Si le damier utilisé lors de la saison 2019/2020 n’avait pas complètement conquis les fans blaugranas, le retour des traditionnelles bandes verticales mais aussi de la couleur dorée ont de quoi les réjouir. Introduit pour la première fois dans les années 1920, le jaune/or du maillot des Barcelonais est une référence à l’une des couleurs principales du drapeau de la Catalogne.

Celle-ci est donc présente sur le col rond du maillot mais aussi sur les contours des bandes verticales. Ces mêmes bandes ont la particularité d’afficher un dégradé de couleurs rouge/grenat et bleu/bleu marine pour donner plus de relief. Ce maillot plus traditionnel avec un col rond jaune/or fait d’ailleurs penser au maillot domicile de la saison 2010/2011, qui avait vu les joueurs de Pep Guardiola quasiment tout rafler (C1, Supercoupe du roi, Liga) en poussant le concept du beau jeu à son paroxysme.

Le drapeau catalan, qui était visible au niveau du col sur l’ancien maillot domicile, est bien présent au dos du maillot tout comme le logo de son partenaire «Unicef» tandis que le sponsor maillot «Rakuten» a une nouvelle fois une place de choix à l’avant. Pour compléter la nouvelle tenue des coéquipiers de Lionel Messi, on retrouve un short bleu avec une bande rouge sur le côté accompagnée d’un liseré jaune ainsi que des chaussettes rayées bleu et rouge.

Ce maillot est d'ores et déjà en vente dans sa version authentique chez notre partenaire Foot.fr qui vous propose une réduction exclusive de 10 % grâce au code promo FCB10 sur toute la collection 2020-21 du Barça, du maillot à la collection training.