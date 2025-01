Mercato Lens : la grosse mise au point de l’entourage de Khusanov

Ce n’est un secret pour personne, Abdukodir Khusanov est très courtisé cet hiver. Il faut dire que le solide défenseur ouzbek fait partie des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 et avec la situation financière du RCL, un départ semble être la suite logique alors que plusieurs gros clubs ont montré un intérêt (Manchester City, Real Madrid, Newcastle etc). Mais comme nous vous le révélions, si Lens veut le vendre au plus offrant, l’entourage du joueur ne pense qu’à l’intérêt sportif du joueur.

Résultat, les deux camps paraissent s’opposer pour l’instant et cela complique un peu plus ce dossier. L’entourage du joueur a tenu à nous faire une petite mise au point pour réexpliquer que la décision finale revenait bien à Khusanov. « La décision finale sera prise par le joueur et nous devons tous comprendre qu’il est l’acteur principal du dossier. Nous ne sommes pas pressés et une fois que nous aurons reçu toutes les offres, le joueur et sa famille prendront la meilleure décision», nous a-t-on confié. Voilà qui est clair.