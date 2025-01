Botafogo : John Textor est sous pression au Brésil

Le quotidien footballistique de John Textor est décidément très mouvementé ces derniers temps. L’Américain de 59 ans, à travers sa société Eagle, joue un rôle varié dans le monde du football des multipropriétés. Entre le mercato hivernal très scruté de l’Olympique Lyonnais en raison de la situation économique du club rhodanien et la vente attendue de ses parts dans le club anglais de Crystal Palace, l’homme d’affaires américain est très sollicité. Malgré une autorité totale au Groupama Stadium, l’homme d’affaires ne détient pas de pouvoir décisionnel au sein du club londonien. Une situation tendue pour la personne concernée qui, depuis de nombreux mois, tente de se défaire des 45% de parts qu’elle détient chez les résidents de Selhurst Park et qu’ils devraient céder à un groupe d’actionnaires venus d’Arabie saoudite et des États-Unis. Mais au Brésil, une toute autre mission capitale l’attend et pas des moindres après les divers succès rencontrés à Botafogo.

En effet, moins d’un an après avoir pris ses fonctions, l’entraîneur portugais Artur Jorge a quitté le banc de Botafogo, avec le sentiment de devoir accompli. Arrivé cette année après une expérience sur le banc de Braga, le technicien de 53 ans aura permis au club brésilien de réaliser un doublé historique Copa Libertadores - Championnat. Difficile de revoir ses objectifs à la hausse après une telle performance, et comme attendu, le Portugais a quitté le club. Botafogo l’a officialisé via un communiqué publié ce samedi : «Botafogo et Artur Jorge ont finalisé la rupture du contrat de l’entraîneur, y compris celui de son staff technique, d’un commun accord. Le club remercie ses champions 2024 pour les performances accomplies. Le nouveau comité technique sera annoncé prochainement», annonce le club. John Textor est déjà sur le pont pour trouver son nouvel entraîneur, mais certains médias et supporters brésiliens s’inquiètent du manque d’anticipation de la situation et surtout des premiers refus écumés au cours des recherches préliminaires.

Toujours pas de coach !

Seule équipe de première division à débuter 2025 sans entraîneur, Botafogo évite toute précipitation pour définir qui succédera à Artur Jorge, le Portugais qui a mené le club aux titres du Championnat brésilien et de la Copa Libertadores l’année dernière, et c’est justement la saison écoulée qui rassure John Textor. En exclusivité pour ESPN Brasil, l’homme d’affaires nord-américain propriétaire de Botafogo a souligné le succès de 2024, lorsque l’équipe de Fogão a changé d’entraîneur en avril, comme raison principale et raison à suivre de ne pas accélérer les recherches du futur entraîneur : «Les gens doivent se rappeler que l’année dernière, nous avons recruté un nouvel entraîneur alors que la saison avait déjà commencé. Et pourtant, nous avons eu une année fabuleuse, avec deux titres», a déclaré celui qui est aussi propriétaire de l’OL en France. Botafogo espérait continuer avec Artur Jorge, mais le Portugais a accepté une offre du club qatari d’Al Rayyan et a ainsi décidé de retourner à l’étranger. Le club a alors fait une proposition pour André Jardine, un entraîneur brésilien qui dirige le club d’América au Mexique, mais a reçu un refus.

Malgré l’optimisme qui règne, John Textor admet qu’il s’attendait à plus de rapidité dans le processus de sélection du nouveau staff technique, mais garantit qu’il a le temps de choisir le meilleur nom possible : «Bien sûr, nous ne nous attendions pas à ce que notre processus prenne autant de temps, mais nous avons beaucoup de temps pour choisir le nouvel entraîneur. J’ai un niveau de patience qui n’est pas partagé par les journalistes et peut-être par certains supporters. Mais je ferai de mon mieux pour prendre la bonne décision. Botafogo se trouve dans un endroit nouveau et inconnu, où de nombreux entraîneurs aimeraient occuper ce poste. Je suis très confiant dans le résultat». Sans accord avec Jardine, Botafogo est toujours en train de cartographier le marché à la recherche d’un nom pour reprendre l’équipe. Le fait d’entrer dans l’année en tant qu’actuel champion du Brésil et d’Amérique du Sud est, selon Textor, une incitation à attirer un professionnel qualifié. Botafogo sera de retour sur les pelouses en fin de semaine, avec la première journée du championnat régional de Rio contre Maricá prévu le 11 janvier.