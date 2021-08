Alavés-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid fait son grand retour en Liga ce samedi soir à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse du Deportivo Alavés (22h). Après avoir vu son rival madrilène, l'Atlético, soulever le trophée en fin de saison dernière, la Casa Blanca espère retrouver le trône du championnat espagnol. Exit Zinedine Zidane, place à Carlo Ancelotti, de retour sur le banc des Merengues, alors qu'une ère a pris fin avec les départs de Sergio Ramos (PSG) puis de Raphaël Varane (Manchester United).

Pour cette partie, le Mister a concocté un 4-3-3 classique. Courtois gardera le but du Real Madrid devant une défense composée de Vasquez, Militao, Nacho et Alaba. L'entrejeu est composé de Modric, Casemiro et Valverde alors que le trio Bale-Benzema-Hazard est chargé d'animer le front de l'attaque. De son côté, Javier Calleja a opté pour un 4-4-2 à plat pour contrecarrer les plans de Carlo Ancelotti. L'ancien Toulousain Manu Garcia est notamment titularisé au milieu et forme le double pivot aux côtés de Pina.

Les XI de départ

Alavés : Pacheco, Martin, Laguardia, Lejeune, Duarte - Pons, Pina, Manu Garcia, Rioja - Edgar, Joselu

📣 Ya tenemos XI para el debut liguero



👥 Estos son los jugadores que ha elegido @javiercalleja_ para medirnos al @realmadrid 👇#AlavésRealMadrid #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/qrLCFMWZNp — Deportivo Alavés (@Alaves) August 14, 2021

Real Madrid : Courtois - Vaquez, Militao, Nacho, Alaba - Modric, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Hazard