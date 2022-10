Ligue 1 : Toulouse s'impose face à Angers et retrouve le top 10

Pour la première rencontre du dimanche comptant pour la 11e journée de Ligue 1, le Toulouse FC accueillait l'Angers SCO sous un beau soleil dans l'antre du Stadium municipal. Les Violets, vainqueurs de leurs trois dernières réceptions, avaient l'occasion de retrouver la première partie de tableau en cas de victoire face à des Noir-et-Blanc premiers relégables avant ce match et en manque de confiance, défaits sur ses deux dernières échéances mais qui restaient sur un déplacement gagné à Nice. Côté compositions, Philippe Montanier préférait Ratao à Dallinga à la pointe de l'attaque toulousaine et retrouvait Desler à droite de la défense. Chez les Scoïstes, Gerald Baticle titularisait Abdelli à la place d'Ounahi et plaçait Boufal derrière le duo offensif Sima-Hunou.

La logique était respectée en début de rencontre avec une domination claire des hommes de Philippe Montanier, concrétisée par l'ouverture du score du capitaine Dejaegere, trouvé dans la surface par le jeune espoir Farès Chaibi (1-0, 10e). Angers réagissait rapidement mais Sylla revenait parfaitement sur la frappe à bout portant d'Hunou (19e), avant la manchette debout de Dupé face à Abdelli (25e). Le TFC s'incrustait trop facilement dans la zone de vérité adverse, sans pour autant faire le break (22e, 25e). Ratao ratait également le cadre face à Fofana (29e). Finalement, les visiteurs égalisaient grâce au superbe coup franc de Bentaleb (1-1, 33e), récompensant leurs bonnes intentions sur les dernières minutes.

Farès Chaïbi à la baguette

Néanmoins, Angers se sabordait à cause de la main levée de Mendy, à peine entré dans la surface. Aidé par la VAR, l'arbitre accordait un penalty (le premier obtenu par Toulouse cette saison), transformé en force par Van Den Boomen (2-1, 39e). Le buteur Bentaleb n'était pas loin de refroidir le Stadium, mais son tir lointain ricochait sur la transversale (45+5e). Au retour des vestiaires, Hunou ratait complètement le ballon devant le but vide sur le centre de Sima (53e), suivi d'un contre-éclair mal finalisé par Ratao (54e). Sur une sortie hasardeuse de Dupé, Boufal ratait l'occasion de remettre les deux équipes à égalité, voyant sa frappe déviée sur la ligne par Rouault (60e).

Le Lion de l'Atlas, remuant dans ce second acte, mettait trop de puissance sur son centre dangereux pour Sima au second poteau (63e). Après un raté d'Aboukhlal devant le but, Toulouse faisait le break grâce au missile sous la barre de Spierings (3-1, 67e), servi par Chaïbi, auteur d'un doublé de passes décisives cet après-midi. Tentant de mettre le doute dans les têtes toulousaines, Angers se livrait mais se faisait surprendre sur plusieurs contres adverses. (69e, 71e). A la suite d'un très bon mouvement collectif, l'entrant Dallinga était surpris par l'intervention de Fofana devant le but (85e). Entré en jeu, Salama reprenait parfaitement le centre de Capelle de la tête pour tromper Dupé (3-2, 90+3e). Score final, 3 buts à 2. Au classement, Toulouse monte en première partie de tableau et s'éloigne un peu plus de la zone rouge, où Angers restera à l'issue de cette 11e journée.