Maroc-Brésil : Azzedine Ounahi régale toujours autant

Il avait déjà ébloui le monde du football de son talent lors de la Coupe du Monde. Ce samedi soir, face au Brésil, le milieu marocain de 22 ans a récidivé. De quoi rappeler qu’il n’est pas l’une des révélations de cette saison. Car après un mois de janvier quasiment à l’arrêt, l’ancien d’Angers avait fait ses valises direction l’OM pour un peu moins de 10 millions d’euros. Un très gros coup pour les Marseillais et Igor Tudor tant le profil d’Ounahi est unique. Mais voilà, le technicien croate ne semble pas vouloir précipiter les choses. Depuis son arrivée en terres olympiennes, il n’a joué que 115 petites minutes. Trop insuffisant pour beaucoup de supporters qui aimeraient le voir plus souvent.

Ce n’est pas en grande forme qu’Ounahi a débarqué avec la sélection marocaine pour ce rassemblement de mars. Mais sa situation n’avait pas de quoi inquiéter son coach Walid Regragui qui lui a encore fait confiance ce samedi. Et le joueur formé à l’Académie Mohammed 6 lui a très bien rendu. Grand artisan de la victoire face à la Seleção, Azzedine Ounahi s’est baladé dans le cœur du jeu, multipliant les touches dans les petits espaces, les courses vers l’avant et les dribbles diablement efficaces. Une belle palette technique et tactique qui a de quoi faire saliver pas mal de clubs. Une prestation dans la continuité de ce qu’il a produit au Qatar en somme.

Il a joué avec le doigt de pied cassé

Et sa prestation apparaît d’autant plus impressionnante quand on sait qu’il a joué la rencontre avec le petit doigt de pied cassé comme il l’a confié au micro d’Arryadia après le match. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a dû quitter ses partenaires peu après l’heure de jeu. «Malgré un doigt de pied cassé, l’enthousiasme du public vous fait surmonter la blessure. Ça te donne un plus, c’est incroyable. On est content de les retrouver (les supporters) pour célébrer le retour de la Coupe du Monde, confiait-il après le match». « Lors de la première période on était au niveau de la Coupe du Monde. En deuxième, on n’était plus dans le dur, mais on avait des pépins dont Ounahi qui jouait déjà blessé», confirmait Regragui.

Comme beaucoup, quand ça va moins bien en club, Ounahi espérait retrouver des sensations et des couleurs en sélection nationale. Déjà considéré comme l’un des chouchous des supporters marocains, le relayeur de 22 ans continue de marquer un peu plus le Maroc de son empreinte. Et si certains supporters marseillais doutaient de ses capacités à multiplier les efforts et à imposer son style face à un milieu de haut niveau, son match face à Casemiro a donné quelques réponses. Igor Tudor a dû apprécier le spectacle devant sa télé. Et s’il ne l’a pas vu, il risque en tout cas d’en entendre parler.