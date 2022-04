Javier Tebas réagit au scandale Piqué

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a réagi lundi soir à la polémique qui est née en Espagne après la publication de conversation entre le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et le président de la fédération espagnole Luis Rubiales, notamment sur l’organisation de la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite. Le président de la Liga a souhaité rester prudent pour le moment, même s’il avoue s’interroger sur ses révélations faites par la presse ibérique.

« Je n'ai pas encore entendu les audios. C'est une question sur laquelle tant que les personnes concernées n'auront pas donné leur avis (Piqué n'avait pas encore parlé, NDLR), je ne dirai rien. La Super Coupe est un tournoi organisé par la Fédération. Je ne sais pas si les accords dont on parle là-bas sont vrais, s'il est vrai, comme je l'ai vu dans un titre, que la majeure partie a été partagée entre le FC Barcelone et le Real Madrid et que les autres leur ont donné des miettes, a déclaré Tebas avant de répondre à une question sur une éventuelle démission de Rubiales, je ne vais pas spéculer ni anticiper les événements. Quand je pourrai ce soir, je le lirai et j'espère que les personnes impliquées diront quelque chose. Oui, c'est fort mais je veux attendre », a expliqué le président de la Liga au journal espagnol Mundo Deportivo.