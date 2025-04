Une star du Real Madrid arrive au PSG cet été !

Encore devancées dans la quête du titre en Arkema Première Ligue par l’Olympique Lyonnais, les Parisiennes cherchent enfin à briser ce plafond et à regarder dans les yeux l’OL tous les ans. Dans ce but, le PSG est en quête de renfort, et le premier nom coché est celui d’Olga Carmona. Selon Cope, l’ailière polyvalente pouvant évoluer dans le couloir droit a décidé de ne pas prolonger son contrat au Real Madrid et de commencer une nouvelle aventure en dehors de l’Espagne.

L’accord sera déjà entendu entre les deux parties selon la presse espagnole. Buteuse décisive en finale de la Coupe du Monde en 2023, la jeune joueuse de 24 ans va venir densifier un secteur défensif qui avait montré d’importantes failles lors des matches de barrage en Ligue des Champions contre la Juventus en début de saison.