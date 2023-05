Bayern Munich : Oliver Kahn raconte le non-transfert d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Rayonnant depuis le début de saison sous la tunique de Manchester City, avec qui il bat et enchaîne les records à la pelle, Erling Haaland aurait pourtant bien pu rester en Allemagne pour rallier le Bayern Munich. Omniprésent sur le dossier au départ, le club bavarois avait finalement capitulé face à la concurrence de Manchester City, bien plus généreux avec le Norvégien. Dans un entretien accordé à Sport Bild ce mercredi, le président exécutif du Bayern Munich, Oliver Kahn, est revenu sur cet échec.

«Pour Haaland, nous avions vraiment tout essayé et repoussé nos limites, a indiqué l’ancien gardien du club. À la fin, nous avons dû réfléchir : voulons-nous faire exploser toute la structure salariale et ainsi tout déséquilibrer ? Nous n’étions pas prêts pour ça. Ce n’est pas le Bayern Munich.» Une décision qui s’est finalement payée chère par la suite. Confronté à Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich avait dû céder face aux coups de boutoir du Norvégien, impitoyable et buteur à l’aller puis au retour.

