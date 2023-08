Real Madrid : Arda Güler va être opéré

La suite après cette publicité

Arda Güler (18 ans) est passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Il y a tout d’abord eu la joie de rejoindre le Real Madrid. Un club où il a impressionné tout le monde dès les premiers entraînements. Puis, l’ancien joueur de Fenerbahçe a connu la déception puisqu’il s’est blessé.

Ce jeudi, The Athletic révèle que Güler va passer par la case opération. En effet, il va se faire opérer du genou droit. La décision a été prise il y a quelques heures par le Real Madrid, qui vient de perdre Thibaut Courtois sur blessure. Le média anglais ajoute qu’il sera absent au moins un mois et demi et qu’il pourrait faire son retour après la trêve internationale de septembre.