Kappa dévoile les nouveaux maillots de l'AS Monaco pour la saison 2021/2022

Maillot AS Monaco 2021/2022

Équipementier de l'AS Monaco depuis l'été 2019, Kappa vient de dévoiler les nouvelles tenues domicile et extérieur que porteront les joueurs de Niko Kovac lors de la saison 2021-2022.

Quelques semaines après avoir dévoilé sa nouvelle identité visuelle, construite autour du nouveau slogan « RISE. RISK. REPEAT. », le club du Rocher présente ses nouveaux maillots Home et Away à travers une vidéo mettant en scène les joueurs de l’équipe première et ceux de l’Academy, en compagnie du rappeur belge Krisy.

Les nouveaux maillots que porteront les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni allient l’ADN de l'équipementier italien Kappa, l'élégance, la technologie, mais aussi l'histoire et l'identité du club de la Principauté. À noter que ces maillots sont dotés de la technologie Kombat Pro System de Kappa, synonyme de matière ultra résistante, élastique et respirante.

Le maillot domicile

La tenue que porteront les Monégasques au stade Louis-II est construite autour de la légendaire Diagonale, imaginée par la Princesse Grace de Monaco il y a 61 ans, qui s’oriente dorénavant à 55° sur la face avant du maillot uniquement. Il arbore aussi pour la première fois la nouvelle teinte de rouge appelée « tango red ». Le partenaire principal eToro sera présent pour la première fois sur la face avant tout en respectant le code couleur de la tunique. Le logo de Kappa (Omini) apparait en monochrome blanc, tout comme le blason du club. La couronne monégasque vient être apposée dans le dos du maillot sur le col et la tunique possède un col rond classique à l’intérieur duquel est inscrit « RISE.RISK.REPEAT. », le nouveau slogan du Club. Cette tenue vient être complétée par un short rouge et des chaussettes blanches.

Le maillot extérieur

Le maillot extérieur est, quant à lui, gris anthracite pour rappeler la couleur du carbone, matériau présent sur les voitures de Formule 1 en référence au circuit de Monaco. Le design sur la face avant propose un all-over de fines Diagonale à 55° en ton sur ton. Contrairement à la tenue domicile, le maillot extérieur propose un col V croisé arborant un combo couleur gris-rouge, qui est rappelé également sur les manches et en bas de maillot sur la partie arrière. Le partenaire principal eToro est apposé sur la poitrine en blanc, de même que le logo Kappa et le blason du club. Cette tenue est complétée par un short et des chaussettes gris anthracite.

Ces nouveaux maillots de l'AS Monaco sont d'ores et déjà disponibles à la vente et les joueurs inaugureront le maillot extérieur contre le RB Salzburg ce samedi en match amical.