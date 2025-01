Rafa Benítez est le favori de Textor pour Botafogo

Botafogo est toujours sans entraîneur depuis le départ d’Artur Jorge. Bien que l’équipe n’ait pas encore repris les matchs officiels et que la planification soit en retard, l’Espagnol Rafa Benítez semble désormais être le principal candidat pour prendre les rênes du club. Et selon O Globo, il aurait même les faveurs de John Textor, propriétaire du club brésilien.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool et de la Coupe du monde des clubs avec l’Inter Milan, Benítez, qui reste sans poste depuis son départ du Celta de Vigo, semble bien en discussions avec le propriétaire de Botafogo, John Textor. Bien que les pourparlers soient encore informels selon le média brésilien, le technicien de 64 ans est de plus en plus pressenti pour devenir le futur entraîneur de l’équipe de Rio de Janeiro.