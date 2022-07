Rien ne va plus pour Dario Benedetto !

La suite après cette publicité

Alors qu'il était considéré comme le «Grand Attaquant» de l'Olympique de Marseille, qui avait déboursé 14 millions d'euros pour s'attacher ses services à l'été 2019, l'attaquant argentin Darío Benedetto n'aura finalement pas réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque phocéenne : seulement 17 buts inscrits en 71 rencontres disputées, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Et après trois saisons passées à l'OM - dont six mois en prêt à Elche, l'international aux 5 sélections a décidé de faire son retour à Boca Juniors, club qu'il avait déjà connu entre 2016 et 2019.

Pourtant, si ses premiers mois avec les Jaune-et-Bleu était plus que satisfaisante, avec 12 réalisations au compteur toutes compétitions confondues (dont une superbe bicyclette face à Barracas Central, vidéo ci-dessus), la situation se complique pour l'ancien Olympien depuis quelques semaines. D'abord par son comportement inadéquat : début juin, le natif de Berazategui avait séché une séance d'entraînement en compagnie de son coéquipier Marcos Rojo en raison d'une sortie en boîte de nuit la veille. Rajoutons à cela une piètre performance face aux Corinthians en huitième de finale de la Copa Libertadores, avec un penalty raté en cours de match avant de récidiver durant la séance de tirs au but.

De grosses tensions avec Riquelme

Comme l'avait si bien rappelé Alphonse Allais au début du XXe siècle, «quand il n’y en a plus, il y en a encore !» Car oui, la mauvaise passe de Darío Benedetto de l'autre côté de l'Atlantique. À en croire les informations d'UOL, les jours de l'ex-attaquant de l'Albiceleste semblent comptés à Buenos Aires. En plus d'avoir raté deux tirs à 11 mètres, entraînant l'élimination de la Azul y Oro de la prestigieuse compétition sud-américaine, le buteur de 32 ans aurait eu une discussions houleuse avec les dirigeants, parmi eux l'ancienne gloire du club Juan Roman Riquelme, quelques instants avant le huitième de finale du tournoi continental. Mais une deuxième raison aurait confirmé la volonté de le mettre à l'écart.

Le média brésilien ajoute que l'avant-centre argentin aurait insulté ses dirigeants de *«fils de p**tes» avant l'entrée des deux équipes sur la pelouse de la Bombonera, des propos capturés par des caméras dans les couloirs de l'antre. Dans un entretien accordé à ESPN Argentina, le principal intéressé a tenté de fuir la polémique, mais n'a pas exprimé d'excuse envers son board : «nous avons menacé de ne pas nous concentrer, mais nous sommes parvenus à un accord, a-t-il expliqué à propos d'une potentielle grève de ses coéquipiers à cause d'un retard de paiement de certains bonus. Quoi que j'aie besoin de parler à Román, je lui parle, je n'ai pas besoin d'envoyer de messages, c'était juste une façon de motiver l'équipe à ce moment-là.» Une motivation exagérée ou un message visé ? En tout cas, le retour de Benedetto à Boca semble tourner au vinaigre...