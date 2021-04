LdC, Chelsea : le Real Madrid est le pire adversaire selon Thomas Tuchel

La première des deux demi-finales de cette édition 2020-2021 opposera le Real Madrid à Chelsea, ce mardi (21h). Un affrontement entre deux clubs mythiques qui promet une affiche de très haut niveau, avec notamment la présence sur le banc des deux formations de Zinédine Zidane, triple vainqueur de la compétition avec les Merengues en tant qu'entraîneur, et de Thomas Tuchel, finaliste l'an dernier avec le PSG. Pour le technicien allemand le Real Madrid est d'ailleurs le pire tirage possible pour son équipe.

La suite après cette publicité

« Nous sommes arrivés en demi-finale et au plus haut niveau, nous jouerons le Real Madrid et cela ne peut pas être plus difficile. Parce que c'est l'équipe la plus expérimentée de cette compétition », a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse ce lundi, dans des propos rapportés par le Daily Mail, avant de poursuivre : « ils jouent ces matchs en toute confiance et en toute conscience. Ils sont sur une très bonne série en ce moment. Une quinzaine de matchs invaincus (17). Je suis sûr que nous nous présenterons face à eux avec confiance et en y croyant au fond de nous ». Réponse sur le terrain ce mardi !