JT Foot Mercato : Manchester United va blinder ses superstars

Le renouveau de Manchester United

Dans un communiqué dévoilé ce vendredi, le Qatar a annoncé son souhait de s’offrir Manchester United. Le montant n’a pas été dévoilé. La bataille promet d’être rude puisque le grand favori aux yeux des supporters des Red Devils et pour les tabloïds anglais, n’est autre que INEOS et son propriétaire Jim Ratcliffe. Selon nos informations, le montant de la proposition faite par le milliardaire britannique s’élève à 4 milliards de livres sterling, soit 4,5 milliards d’euros. La famille Glazer aura l’embarras du choix. En attendant, les actuels propriétaires veulent consolider les fondations. Et cela passe par la prolongation de la superstar Marcus Rashford, qui marche sur l’eau depuis son retour de la Coupe du monde. De nombreux cadors européens souhaiteraient le recruter, d’autant que l’Anglais sera en fin de contrat à l’été 2024. Son coach Erik ten Hag a déclaré à Sky Sports que sa prolongation était la priorité du club. D’après le Daily Star, si l’attaquant de 25 souhaite partir, les dirigeants des Red Devils ne le vendront pas pour moins de 130 millions d’euros. Une autre pépite de la formation mancunienne est dans la même situation, c’est Alejandro Garnacho qui sera lui aussi en fin de contrat en 2024. En plus du Real Madrid, le Daily Mirror révèle que le PSG et le Bayern Munich surveillent de très près sa situation. Enfin vient le cas de David de Gea. Le portier historique des Red Devils sera en fin de contrat cet été. L’Espagnol, qui a le plus gros salaire du club, serait prêt à baisser ses émoluments de 25%. Si les négociations n’aboutissaient pas, Manchester United aurait déjà trouvé son successeur. Selon The Sun, c’est le Français Islan Meslier qui a les faveurs du club. Ce dernier est sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026.

Le pari du Real Madrid

Très calme lors des derniers mercatos, la Maison Blanche devrait remédier à cette anomalie cet été. En attendant l’arrivée d’un possible Galactique, l’objectif sera de combler les points faibles dans l’équipe et les secteurs ont été désignés : il s’agit des postes de latéraux et la pointe de l’attaque. Selon les informations du journal AS, le champion d’Europe en titre espère recruter Diogo Dalot qui arrive en fin de contrat à Manchester United en 2024. Le média espagnol indique que le Real Madrid est très intéressé et qu’il représente un candidat plus qu’intéressant pour prendre la relève de Dani Carvajal sur le flanc droit de la défense merengue. De son côté, Defensa Central évoque le nom de Paulo Dybala pour venir épauler Karim Benzema. La raison de cet intérêt est simple, l’Argentin de l’AS Roma aurait une clause libératoire de 12 millions d’euros pour des clubs hors-Italie. Une opération à moindre coût, en attendant Mbappé ou Haaland.

À lire

Le Paris Saint-Germain est passé par toutes les émotions ce dimanche après-midi face à Lille au Parc des Princes. Après un bon début de match qui a vu le club parisien prendre deux buts d’avance, les hommes de Christophe Galtier ont sombré et se sont faits remonter leurs adversaires. En plus, le PSG a perdu sur blessure Nuno Mendes et Neymar. Le Brésilien est sorti de la pelouse en larmes sur une civière. L’inquiétude est grande à quelques semaines du 8ème de finale retour face au Bayern Munich. Après la rencontre, Christophe Galtier a expliqué que c’était « sûrement une entorse de la cheville ». Des examens sont en cours pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Pour le Ney, certains parleront de karma. Sa petite escapade au McDonald’s a fait couler beaucoup d’encre, surtout après la mise en garde de Mbappé qui avait demandé à ses coéquipiers de bien manger et bien dormir afin d’arriver au top pour le 8 mars prochain. Certains ont vu ça comme une provocation de la part du Brésilien. Et bien Kylian Mbappé, auteur d’un doublé cet après-midi, est sorti du silence après la rencontre. «Les gens parlaient, mais ce n’était pas un pique pour Neymar, c’était juste un conseil pour tout le monde. C’est un joueur primordial pour nous, il faut qu’il soit là contre le Bayern Munich », a-t-il déclaré. Un message qui met fin à toutes polémiques.