MU : Illan Meslier, successeur de David de Gea ?

La suite après cette publicité

Partira-t-il de Leeds avant d’être sélectionné chez les Bleus ? Difficile de s’avancer sur cette question qu’il vaudrait mieux éluder. Actuellement lié aux Peacocks jusqu’en juin 2026, Illan Meslier est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de Premier League. Et selon les informations du tabloïd The Sun, Manchester United souhaiterait en faire le successeur de David de Gea.

Le portier espagnol de 32 ans, qui émarge à un peu plus de 1 M€ par mois chez les Red Devils - ce qui en fait le plus gros salaire de l’effectif-, n’a toujours pas prolongé son contrat qui expirera en juin prochain. Si le club mancunien a toujours assuré vouloir le conserver, l’ancien gardien de l’Atlético de Madrid devra drastiquement revoir ses exigences salariales à la baisse. En l’état actuel des choses, Manchester United prospecte donc déjà sur le marché des transferts et pourrait passer à l’acte pour Meslier cet été. Dean Henderson, actuellement prêté à Nottingham Forest, devrait lui être vendu à son retour en fin de saison.

À lire

JT Foot Mercato : les stars en fin de contrat enflamment l’Europe