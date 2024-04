José Mourinho égratigne Manchester United

Ancien coach de Manchester United, José Mourinho a coaché le club anglais entre 2016 et 2018. Remportant notamment le Community Shield en 2016, une FA Cup et une Ligue Europa en 2017, le technicien portugais aura connu quelques succès avec les Red Devils mais son aventure prendra fin faute de résultats suffisamment réguliers en Premier League. Dans un entretien pour The Telegraph, il est revenu sur cette période de sa carrière et a déploré le manque de soutien de sa direction contrairement à ce que vit actuellement Erik ten Hag avec le club anglais : «ma relation avec Ed Woodward (ancien directeur général ndlr) était bonne d’un point de vue personnel. Même maintenant, nous nous envoyons des SMS. Mais d’un point de vue professionnel, ce n’était pas la meilleure. Je suis qui je suis. Je suis un homme de football. Ed vient d’un milieu différent et ce que Ten Hag a eu pendant son séjour à Manchester United, je ne l’avais pas. »

Plus piquant dans la suite de ses propos, José Mourinho considère que la direction mancunienne aurait dû davantage l’appuyer dans ses décisions à l’époque, notamment quand il voulait faire partir certains joueurs : «je n’avais pas ce niveau de soutien. Je n’avais pas ce niveau de confiance. Alors je suis parti triste, parce que je sentais que j’étais au début du processus. À certains moments, j’ai senti que s’ils me faisaient confiance et croyaient en mon expérience, les choses pourraient être différentes. Il y a encore quelques joueurs dont je ne voulais pas il y a cinq ou six ans. Je pense qu’ils représentent un peu ce que je considère comme n’étant pas le meilleur profil professionnel pour un club d’une certaine dimension. Mais j’ai fait mon travail là-bas. Le temps dit toujours la vérité. J’adorerais que Manchester United réussisse.»