Rennes : Arthur Theate et Warmed Omari prolongent

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Le Stade Rennais vient d’annoncer les prolongations d’Arthur Theate et Warmed Omari. Les deux défenseurs centraux de 23 ans ont signé jusqu’en 2027 avec le club breton. «Je suis heureux à Rennes, la saison s’annonce excitante. On va tout faire pour qu’elle soit belle, assure l’international belge, qui était pisté par le RB Leizpig puis la Fiorentina cet été. J’ai envie de m’inscrire dans la durée. Ma famille se sent bien ici, c’est le projet parfait. Mes ambitions et ma tête sont à Rennes, le club a confiance en moi, c’est important. C’est un long marathon qui se présente face à nous, il va falloir être d’équerre pour remplir les objectifs.»

L’autre titulaire de la charnière a revendiqué son appartenance à son club formateur, lui qui compte désormais 61 matchs professionnels. « Je suis un enfant de Rennes. Depuis mes débuts avec les pros, j’ai grandi, je suis devenu plus calme et plus mature, dans la tête et dans le jeu. J’avais quelques problèmes à régler dans la gestion de mes émotions et je les ai gommés, même s’il y a encore un peu de chemin à réaliser. J’ai en tout cas fait un grand pas dans ce domaine. Je veux continuer de montrer ce que je sais faire », a déclaré Omari.