MU : Ethan Laird prêté à QPR

Les Queens Park Rangers viennent d'enregistrer l'arrivée d'un nouveau renfort en la personne d'Ethan Laird. Le défenseur de Manchester United a déjà été prêté l'année passée en deuxième division anglaise tout d'abord à Swansea, puis à Bournemouth, qui est d'ailleurs remonté en Premier League à l'issue de la saison dernière.

Le joueur de 21 ans fait donc à nouveau ses bagages en direction de l'ouest de l'Angleterre. Ethan Laird s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de QPR : «Vous voulez de l'amour et de l'attention. Une autre chose que je recherche est la créativité et elle est en abondance ici !»

