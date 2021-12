FC Barcelone : réunion de crise après le naufrage !

La suite après cette publicité

Deuxième du groupe E avant son déplacement en Bavière mercredi soir, le FC Barcelone n'avait pas le droit à l'erreur face au Bayern Munich. Malheureusement, à l'Allianz Arena, les Blaugranas ont encore sombré en encaissant une lourde défaite 3-0 ! Et dans le même temps, le Benfica Lisbonne a disposé du Dynamo Kiev (2-0), chipant ainsi la seconde place qualificative pour les 8es de finale de C1 au Barça ! Un véritable naufrage pour l'équipe de Xavi Hernandez, qui devra faire avec la Ligue Europa dans quelques mois.

Rapidement, le président du FCB Joan Laporta a réagi à cette grosse déconvenue : «maintenant plus que jamais, nous devons ramer ensemble dans la même direction. Les joueurs ont essayé, mais ce n'était pas possible. Nous sommes tristes, mais nous devons aller de l'avant pour inverser cette situation.» Tout le monde est donc triste mais il faut vite se remettre dans le droit chemin. Et le Barça a rapidement pris les choses en main dès le lendemain, à savoir ce jeudi.

Laporta va tout faire pour recruter cet hiver

Comme le rapporte SPORT, une réunion d'urgence s'est tenue jeudi avant l'entraînement du jour, à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d'entraînement du club. Le président Laporta et l'entraîneur Xavi ont longuement échangé, en compagnie également de Rafael Yuste (vice-président), Mateu Alemany (directeur du football), Ferran Reverter (directeur général) et Jordi Cruyff (directeur de la zone internationale). Il y avait donc du beau monde à cette réunion pour analyser la triste performance à Munich et l'élimination.

Forcément, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait faire bien mieux désormais, et qu'une nouvelle piètre performance comme celle de mercredi soir ne devait plus se reproduire. Mais surtout, Joan Laporta a promis à son entraîneur qu'il allait tout faire pour lui ramener des renforts au mercato hivernal, et ce malgré une situation financière compliquée. Et s'il faut se séparer de joueurs pas importants, le Barça le fera pour alléger sa masse salariale et ne pas être dans le viseur du fair-play financier avec de nouvelles arrivées.