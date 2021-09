Brésil : le nouveau coup de gueule de Neymar

En attendant le verdict de la FIFA concernant l’arrêt du match face à l’Argentine, le Brésil poursuit son bonhomme de chemin dans les éliminatoires du Mondial 2022 de la zone Amsud. Cette nuit, les Auriverdes se sont imposés 2 buts à 0 face au Pérou. Au classement, la Seleção est plus que jamais leader avec 24 points, soit six de plus que son dauphin argentin.

La suite après cette publicité

Titulaire au coup d’envoi, Neymar a participé à la fête en inscrivant le deuxième but brésilien juste avant la mi-temps. Sur le papier, tout s’est donc très bien passé pour le joueur du Paris Saint-Germain et sa sélection. Mais avant de prendre l’avion du retour en France, le numéro 10 de la canarinha s’est arrêté au micro de Globoesporte.

Grâce à son 69e but inscrit en 113 sélections, Neymar est devenu le meilleur buteur brésilien de l’histoire des éliminatoires d’un Mondial avec 12 réalisations, soit une de plus que ses illustres aînés Romario et Zico. Et il n’est plus qu’à huit buts du record de Pelé (77). Mais alors qu’il savourait ces statistiques, l’ancien Blaugrana s’est montré quelque peu agacé, notamment au moment de conclure son intervention.

Neymar demande du respect

« Le collectif est le plus important, j'ai toujours apprécié ça. En même temps, je suis très heureux d'être le détenteur du record du meilleur buteur des éliminatoires, d'être le meilleur passeur décisif avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé. Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants je viens donner mon avis.»

La raison du courroux du Parisien ? Les critiques récentes de la presse sur sa condition physique. Pour rappel, des photos prises cet été montraient un Neymar bien portant, ayant visiblement bien profité de ses vacances. Des reproches qui l’avaient déjà agacé, le poussant même à préciser, après un match disputé avec la Seleção, qu’il portait un maillot taille L et qu’il en porterait un à sa taille (M) au prochain match. Cette nuit, après avoir marqué, Neymar ne s’est donc pas fait prié pour soulever son maillot pour montrer un corps bien taillé. Et sur les réseaux, il s’est fendu d’un nouveau commentaire. « Meilleur buteur et passeur décisif brésilien des éliminatoires. Respect. » Fâché le Neymar !