Éliminatoires Mondial 2022 : l'Argentine cartonne la Bolivie, le Brésil ne tremble pas contre le Pérou

Après le piètre spectacle offert lors du choc Brésil-Argentine, les nations sud-américaines se retrouvaient pour la neuvième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Une journée polémique puisqu’elle s’est déroulée juste avant la reprise de championnats européens, privant ainsi plusieurs clubs des joueurs concernés par cette trêve internationale. Mais cette nuit, le spectacle offert, notamment en Argentine, a fait oublier, pendant un moment, toutes ces querelles. Championne d’Amérique du Sud en titre, l’Albiceleste accueillait la Bolivie au stade Monumental de Buenos Aires.

Un événement puisque les partenaires de Lionel Messi retrouvaient leur public pour la première fois depuis mars 2022. Un moment unique qui s’est transformé en soirée exceptionnelle. Grâce à un triplé de Messi, l’Argentine s’est ainsi facilement imposée chez elle (3-0), conservant la deuxième place du classement, derrière le Brésil. Les Auriverdes n’ont pas tremblé non plus. À Recif, Neymar et les siens se sont imposés 2 à 0 et le Parisien a signé le deuxième but. De son côté, l’Uruguay sans Edinson Cavani a pu compter sur Gaston Pereiro pour l’emporter 1-0 face à l’Équateur.

Les résultats de la soirée :