Nice - Rennes : les compositions officielles

Début de la 16e journée de Ligue 1 avec Nice qui reçoit Rennes à l’Allianz Riviera. Actuellement 6e du championnat, les Aiglons peuvent revenir à seulement trois points du podium en cas de victoire ce soir à domicile. En face, les Bretons sont dans le dur et pointent à la 12e place, une victoire ce soir serait synonyme de top 10. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Franck Haise part sur un 4-4-2. Bulka dans le but, Mendy et Bard sur les côtés de la défense, une charnière Abdelmonem-Ndayishimiye. Au milieu, Bouanani et Diop occupent les ailes, Ndombele et Boudaoui dans l’axe. Enfin un duo d’attaque Laborde-Guessand. Côté SRFC, Jorge Sampaoli maintient son 3-4-3. Du grand classique en défense, James est associé à Matusiwa au milieu et un trio d’attaque Blas-Kalimuendo-Gronbaek.

Les compositions

Nice : Bulka - Mendy, Abdelmonem, Ndayishimiye ©, Bard - Bouanani, Ndombele, Boudaoui, Diop - Guessand, Laborde

Rennes : Mandanda © - Hateboer, Ostigard, Faye - Assignon, Matusiwa, James, Truffert - Blas, Kalimuendo, Gronbaek