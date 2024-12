Newcastle : Sandro Tonali veut quitter la Premier League

Que le football est cruel et peut aller vite parfois, Sandro Tonali, qui avait été l’un des grands artisans du Scudetto remporté par l’AC Milan en 2022, avait son avenir tout tracé et l’Italie tenait une nouvelle pépite à aligner aux côtés de Nicolo Barella en sélection. Mais en octobre 2023, le natif de Brescia a été suspendu dix mois par la Fédération italienne de football pour avoir effectué des paris illicites sur des matchs de football dont certains de l’AC Milan, club dans lequel il évoluait au moment des faites. Pourtant quelques semaines avant d’être au cœur de cet énorme scandale qui a secoué le monde du football italien, Sandro Tonali venait d’être recruté par le club anglais de Newcastle pour la somme de 70 millions bonus compris, paraphant par la même occasion un contrat de 5 ans. L’objectif était clair : devenir l’un des visages du nouveau riche projet des Magpies. Avec ce transfert, il était d’ailleurs devenu le joueur italien le plus cher de l’histoire du football devant Jorginho (57M€), Gianluigi Buffon (52,9M€) et Christian Vieri (46,5M€). Son dernier match remontait alors à octobre 2023 contre Crystal Palace.

De retour de suspension le 28 août 2024, Sandro Tonali avait soulagé sa conscience en vidant son sac, optant pour le chemin de la prévention : «se cacher derrière les barrières d’un problème n’est jamais la solution. Il faut plutôt en parler. Obtenir de l’aide. Ma véritable richesse ne réside pas dans les contrats à plusieurs millions de dollars, mais dans le fait d’être entouré de gens qui m’aiment et qui continuent de me le prouver chaque jour. J’étais récemment dans une usine. J’ai pu penser à ceux qui travaillent dix heures par jour, juste pour rapporter un salaire. J’ai compris beaucoup de choses précieuses. Si un travailleur perd son emploi, c’est toute sa famille qui en paiera les conséquences. C’est aussi pourquoi je me considère chanceux. J’ai fait une erreur, mais je n’ai rien perdu», avait expliqué le milieu de 24 ans dans un témoignage puissant dans les écoles italiennes. Malgré ce discours de repenti, Sandro Tonali veut changer d’air.

Tonali veut revenir en Italie

Selon la Gazzetta dello Sport, une dynamique s’est cassée à Newcastle cette saison (12ème de Premier League). Le beau projet du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) sous Eddie Howe semble déjà un rêve passé. Et Sandro Tonali, qui a désormais l’impression d’être devenu qu’un second couteau dans la rotation, en est l’illustration parfaite. Malgré son contrat qui court jusqu’en 2028, l’ancien joueur de l’AC Milan ne se sent plus considéré, alors qu’il avait débarqué à St James Park avec le statut de la recrue la plus chère de l’histoire du club. Depuis son retour de suspension, il joue à présent un rôle de soutien au sein du club anglais, contrairement à ses très belles prestations récentes en sélection nationale avec les Azzurri, étant donné que Luciano Spalletti continue de lui accorder sa confiance. Pourtant, au cours de ces derniers mois en Angleterre, l’entraîneur Eddie Howe considère que sa contribution est insuffisante avec seulement 13 matches disputés de Premier League cette saison dont 7 débutés depuis le banc, soit un total maigre de 650 minutes. Depuis son retour de suspension, Sandro Tonali a joué plus de minutes avec l’Italie que pour Newcastle.

En ce sens, le journal italien précise que Sandro Tonali souhaiterait quitter Newcastle le plus vite possible et plus largement l’Angleterre et la Premier League. Le milieu italien privilégierait un retour en Serie A. Les rumeurs sur le mercato émettent depuis quelques semaines l’hypothèse d’une solution surprenante : un retour dans son bien-aimé AC Milan. Un retour à San Siro, tant espéré par une partie des tifosi, pourrait être une option fantastique pour compléter un excellent milieu de terrain aux côtés de Youssouf Fofana et Tijjani Reijnders. Néanmoins, la transaction économique ne s’annonce pas si simple à monter, surtout sur un mercato hivernal. L’hypothèse d’un transfert sec en janvier reste peu probable, étant donné qu’à l’été 2023, Newcastle a déboursé environ 60 millions, sans compter des bonus additionnels qui pourraient faire monter le coût global à 70 millions. Dans ces conditions, son départ immédiat ne pourrait avoir lieu que sous forme de prêt. Avec la suppression du décret de croissance sur les avantages fiscaux, le salaire de 9 millions annuels représente une barrière pour la quasi-intégralité des clubs italiens.