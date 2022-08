CdM, Cameroun : Samuel Eto'o affiche ses ambitions

Alors que se réunissait ce samedi l'Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football, à Douala, Samuel Eto'o, son président, a pris la parole pour en ouvrir la session ordinaire, faisant part des grandes ambitions des Lions indomptables.

« Nous irons à la Coupe du monde non pas pour y jouer les figurants mais pour jouer les 7 matchs possibles et ramener le trophée à la maison » a déclaré l'ancien attaquant du FC Barcelone. Pour rappel, le Cameroun affrontera le Brésil, la Serbie et la Suisse dans le groupe G, au Mondial qatari.